«Пусть сначала руки от крови отмоют»: политолог рассказал, кто на самом деле начал войну в Южной Осетии
Москва, 7 августа. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил на Россию ответственность за отделение Абхазии и Южной Осетии. По его словам, «оккупация» Грузии началась не в 2008, а в 1992 году, когда Абхазия и Южная Осетия впервые заявили о своем желании обрести независимость.
По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, войну в Южной Осетии в 2008 году начала именно Грузия, что является подтвержденным фактом. На это, в частности, указывала комиссии швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Однако западные страны создали комфортную информационную среду, которая позволяет грузинским лидерам перекладывать ответственность за свои действия на соседей.
«Это грузинская сторона развязала конфликт в 2008 году, и именно она начала агрессию против мирных жителей Южной Осетии. На ее руках кровь женщин, детей и стариков. Чтобы говорить о чьей-то агрессивности, нужно сначала свои руки помыть», — пояснил Солонников изданию Nation News.