Москва, 7 августа. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил на Россию ответственность за отделение Абхазии и Южной Осетии. По его словам, «оккупация» Грузии началась не в 2008, а в 1992 году, когда Абхазия и Южная Осетия впервые заявили о своем желании обрести независимость.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, войну в Южной Осетии в 2008 году начала именно Грузия, что является подтвержденным фактом. На это, в частности, указывала комиссии швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Однако западные страны создали комфортную информационную среду, которая позволяет грузинским лидерам перекладывать ответственность за свои действия на соседей.