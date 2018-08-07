Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 7 августа.

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, в этом уверен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, сделавший соответствующее заявление в эфире телеканала «112 Украина». Мало не покажется: экс-депутат Рады предупредил о катастрофических последствиях отмены поездов с Украины в РФ.

Российский истребитель Су-35 во многом превосходит западные аналоги, но его перспективы в случае столкновения с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35 пока не ясны. Эксперты рассказали, чем может кончиться бой Су-35 с истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.

Стали известны подробности драки с участием французского актера и главного героя французской комедии «Такси» Сэма Насери в столичном караоке-баре «Войс». Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре.

Так называемое постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым выступает за прекращение прямого автобусного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Киев решил загнать людей в XVIII век: эксперты оценили идею Украины прекратить автобусное сообщение с Россией.

Художник, актер и музыкант Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни в ночь на 7 августа. Лично знавший покойного Сергей «Африка» Бугаев в интервью Федеральному агентству новостей назвал причину смерти своего коллеги. Сергей «Африка» Бугаев назвал причину смерти актера и художника Андрея Крисанова.

Ситуация вокруг акватории Азовского моря накаляется. «Азовское море просто станет российским»: британский полковник рассказал, как Украина может потерять Одессу.

Руководство Украины сознательно пытается втянуть боксера и уроженца Крыма Александра Усика, чтобы использовать его в интересах собственного пиара, убежден первый тренер боксера Сергей Ляпин «Награда, запятнанная кровью»: первый тренер Усика объяснил, почему боксер отказался от «Героя Украины».