«Не зря солдат на инаугурации Порошенко упал»: на Украине отреагировали на смену приветствия ВСУ

Киев, 8 августа. Президент Украины Петр Порошенко предложил заменить советское приветствие ВСУ «Здравствуйте, товарищи!» лозунгом националистов «Слава Украине!», сообщил глава Минобороны страны Степан Полторак. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что данный лозунг имеет историю поражений, а «имя формирует внутреннюю суть» — суть поражений, предательств и жестокости.

Она напомнила о поражениях тех, кто использовал лозунг «Слава Украине!» — черных запорожцах, атаман которых был казнен за измену, Украинской народной республики, просуществовавшей три года, гетманата Скоропадского, членов ОУН-УПА11 (запрещены в РФ), закончивших, как и все немецкие фашисты.

«Короче, ни героического прошлого, ни светлого настоящего, ни прекрасного будущего, — заявила Лукаш в Facebook. — Скажите, вот зачем использовать лозунг с такой историей поражений? Куда поплывет эта яхта?»

Она напомнила, что за первое полугодие 2018 года из ВСУ уволились 11 тысяч контрактников и офицеров, которые имели военный опыт. Еще 18 тысяч намерены уволиться до конца года. Лукаш выразила уверенность, что после замены приветствия лозунгом националистов эта цифра вырастет во много раз.

Экс-министр отметила, что солдат на инаугурации Порошенко «не зря упал». Лукаш напомнила об инциденте на вступлении в должность украинского президента в 2014 году, когда один из солдат почетного караула упал практически под ноги проходившего по красной дорожке Порошенко.

Как считают эксперты, своей инициативой Порошенко подвигает украинскую армию к идеализации бандитов, уничтожавших собственный народ. Если предложение президента Украины будет поддержано, в будущем приветствием ВСУ может и вовсе стать «Хайль, Гитлер», заявил ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.