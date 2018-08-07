Volkswagen представил лимитированую версию седана Polo Joy в России

Москва, 7 августа. Автоконцерн Volkswagen представил в России новую спецверсию седана Polo, которую назвали Joy. По данным пресс-службы компании, серия будет лимитированной.

В России появится всего 500 автомобилей Volkswagen Polo Joy. Модель можно будет приобрести в трех цветовых сочетаниях: оранжевом с черным, серебристом с черным и сером с красным. Специальная версия получила 15-дюймовые колесные диски, темные задние фонари.

У Рolo Joy также продумана система обогрева лобового стекла, регулируются зеркала, имеется мультимедийный комплекс с экраном в 6,5 дюймов. Напомним, что в июле 2018 года Volkswagen Polo вошел в топ-5 самых популярных машин в России. Его купили 5 618 раз, что показывает увеличение продаж на 40%.