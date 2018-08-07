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Украина
Устроившему в Киеве погром лагеря цыган националисту смягчили меру пресечения
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    Устроившему в Киеве погром лагеря цыган националисту смягчили меру пресечения

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    Устроившему в Киеве погром лагеря цыган националисту смягчили меру пресечения

    Киев, 7 августа. Киевский суд смягчил меру пресечения координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру, который подозревается в погроме лагеря цыган на Лысой горе в украинской столице. 

    Ранее суд постановил отправить Мазура под круглосуточный домашний арест. Однако решил смягчить меру пресечения и заменить круглосуточный домашний арест на ночной, то есть с 22.00 до шести утра, сообщает «Украинская правда». Мазур будет находиться под домашним арестом до 18 сентября.

    Адвокат Мазура сообщил, что решением суда о смягчении меры пресечения не совсем довольны, «но это лучше, чем круглосуточный арест».

    Напомним, в конце апреле СМИ сообщили, что радикалы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как цыгане с детьми убегают от людей в масках, которые применяют газовые баллончики. Было возбуждено уголовное дело.

    Отметим, что число нападений на цыган увеличилось на Украине за последнее время. В конце июня неизвестные напали на лагерь цыган на окраине Львова. В результате чего один человек погиб и четверо пострадали. В начале июля появились сообщения, что в Закарпатской области убили 30-летнюю цыганку.

    Автор: Дарья Смолина
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