Устроившему в Киеве погром лагеря цыган националисту смягчили меру пресечения

Киев, 7 августа. Киевский суд смягчил меру пресечения координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру, который подозревается в погроме лагеря цыган на Лысой горе в украинской столице.

Ранее суд постановил отправить Мазура под круглосуточный домашний арест. Однако решил смягчить меру пресечения и заменить круглосуточный домашний арест на ночной, то есть с 22.00 до шести утра, сообщает «Украинская правда». Мазур будет находиться под домашним арестом до 18 сентября.

Адвокат Мазура сообщил, что решением суда о смягчении меры пресечения не совсем довольны, «но это лучше, чем круглосуточный арест».

Напомним, в конце апреле СМИ сообщили, что радикалы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как цыгане с детьми убегают от людей в масках, которые применяют газовые баллончики. Было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что число нападений на цыган увеличилось на Украине за последнее время. В конце июня неизвестные напали на лагерь цыган на окраине Львова. В результате чего один человек погиб и четверо пострадали. В начале июля появились сообщения, что в Закарпатской области убили 30-летнюю цыганку.