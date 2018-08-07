Замглавы Минобороны РФ обсудил с властями Пакистана региональную безопасность и ВТС

Москва, 7 августа. Замглавы министерства обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе визита в Пакистан обсудил с властями государства вопросы региональной безопасности и военно-техническое сотрудничество (ВТС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Генерал-полковник провел в Пакистане два дня в рамках первого заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности​​​.

Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили сотрудничеству в области военного образования. По итогам заседания представители двух стран подписали рамочный контакт «О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Минобороны РФ».

В ходе визита Фомин провел также ряд встреч с военно-политическим руководством Пакистана.

«Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о новых шагах в вопросе развития двусторонних отношений России и Таиланда. Стороны выразили заинтересованность в налаживании инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в высокотехнологичных отраслях.