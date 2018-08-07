Эксперт объяснил, почему власти Туниса не намерены бороться с терроризмом

Москва, 7 августа. МВД Туниса заявило о раскрытии международной преступной сети, которая осуществляла переброску террористов из Турции и Ирака в страны Европейского союза. Об этом сообщает интернет-издание Tunis Daily News.

По данным ведомства, в Тунисе были арестованы несколько граждан Ирака, которые являются членами террористической сети. При этом власти Туниса сообщают, что более трех тысяч граждан страны являются участниками террористических группировок, которые действуют на территории других стран. Около 800 из них вернулись в Тунис с новыми документами, скрывая от правоохранителей свою личность. В минувшую пятницу глава МВД Туниса Лотфи Брагим заявил, что власти страны намерены предпринять шаги по укреплению безопасности в приграничных регионах и в районах, которые пользуются популярностью среди туристов.

Научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров считает, что заявление главы МВД Туниса свидетельствуют о наличии в стране серьезной террористической угрозы, которой представляет опасность для любого, кто решит провести отдых в этой стране.

Эксперт отметил, что после «арабской весны» ситуация в Тунисе остается напряженной. В стране продолжается экономический кризис. За последние восемь лет власть в Тунисе менялась несколько раз. При этом власти закрывают глаза на деятельность террористических организаций на территории Туниса, а иногда идут на сделки с боевиками.

В свою очередь террористы поняли, что с властями Туниса можно договариваться, в результате чего страна превратилась в перевалочный пункт боевиков, который они используют для вылазок в соседние страны и Европу.

«Поэтому, когда главы министерств страны начинают поднимать тему безопасности, не стоит очаровываться, не стоит доверять им — поездка в Тунис для рядового туриста по-прежнему таит в себе угрозу», — сказал Гафуров в комментарии «ПолитРоссия».

Напомним, в 2011 году в Тунисе вспыхнули массовые протесты, которые привели к свержению президента Зина аль-Абедина Бен Али, после чего страна погрузилась в социально-экономический кризис, продолжающийся до сих пор. Тяжелая экономическая ситуация превратила Тунис в один из мощнейших оплотов терроризма. В настоящее время из-за безработицы граждане Туниса массово вступают в ряды террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.