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Днепропетровскую область заволокло ядовитым оранжевым дымом
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    Днепропетровскую область заволокло ядовитым оранжевым дымом

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    Днепропетровскую область заволокло ядовитым оранжевым дымом

    Днепр, 7 августа. Авария автоцистерны в Днепропетровской области Украины привела к утечке ядовитой азотной кислоты.

    Авария произошла на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка, в трех километрах от ближайшего населенного пункта. Как сообщают украинские СМИ, цистерна перевозила 8 тонн токсичного вещества.

    На видео, которое уже появилось в Сети, можно заметить плотный дым желто-оранжевого цвета, висящий в нескольких метрах над землей, а также людей в костюмах химзащиты. Прибывшие на место спасатели создали водный навес, чтобы ограничить распространение ядовитых паров. В ближайшее время на место аварии будут доставлены вещества для нейтрализации азотный кислоты.

    Напомним, что во вторник заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил о возможности угроза прорыва ядовитого отстойника отходов Торецкого фенольного завода в селе Новгородское в Донецкой области (подконтрольная Киеву территория). По его словам, пока что власти пытаются контролировать ситуацию, но экологическая катастрофа может произойти «завтра, послезавтра, в любой момент».

    Автор: Антон Соколов
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