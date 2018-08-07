В Москве простились с погибшим в ЦАР журналистом Орханом Джемалем. ФАН-ТВ.

С погибшим Орханом Джемалем простились в Соборной мечети. По мусульманским традициям, сначала прошёл обряд омовения, затем прочли заупокойную молитву —Джаназа-Намаз. Попрощаться пришли не только близкие родственники, друзья и люди, неравнодушные к творчеству журналиста, но и коллеги, в том числе — Максим Шевченко.



«Орхан прожил достойную жизнь. Бывал во многих горячих точках, свидетельствовал о человеческом зле, о человеческом добре, о храбрости и трусости. Написал много книг, массу статей. Когда, сейчас его жизнь рассматриваешь, когда он был рядом. Ну, уехал Орхан в Ливию или в Афганистан. А сейчас понимаешь, что это была сплошная борьба. Жизнь ради справедливости. Он был мужчиной до последней капли своей крови, которую он пролил на этой африканской земле», — говорит Максим Шевченко, журналист, близкий друг Орхана Джемаля.

Траурную речь произнесли самые близкие друзья и родственники Орхана Джемаля. Каждый отмечал храбрость, мужественность и аскетизм журналиста. За свою карьеру военного корреспондента он побывал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ливане, Ираке, Сирии, Саудовской Аравии.

«Мой отец был великим человеком, я им до сих пор горжусь. Таких людей редко можно встретить. Если бы таких людей было бы хотя бы чуть-чуть больше, мир был бы намного лучше. Я постараюсь стать таким же великим, как мой отец. Я рад, что столько людей пришло проститься с ним», — произносит сын Орхана Джемаля — Мансур.

«Журналистов всегда много погибало. Последнее время вообще много людей погибает. Взять ту же Сирию, Ирак, эти бомбежки. Журналисты гибнут, и мир действительно становится жёстче. Изменилось отношение к жизни. Мир становится более циничным. Естественно, от этого страдают все, в том числе — и журналисты», — скорбит вместе со всеми общественный деятель Абдул-Вахед Ниязов. — Я насчитал порядка семи версий. Вот версия с Вагнером — она притянутая за уши. Понятно, что сейчас есть много тех, кто хочет демонизировать. Это — провокация и не случайное убийство, не убийство с целью ограбления, если бы такая цель была, то его бы прежде всего украли, его и его соратников. Белые люди — это самый дорогой товар, тем более, журналисты, знаковые люди. Я убеждён, что это — провокация и спланированное убийство, а вот кем, наверное, мы узнаем об этом».

Журналиста похоронили на Хованском кладбище в мусульманском секторе. Напомним, 30 июля в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.