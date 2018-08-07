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Турция направит в США делегацию для урегулирования отношений
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    Турция направит в США делегацию для урегулирования отношений

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    Турция направит в США делегацию для урегулирования отношений

    Анкара, 7 августа. В среду, 8 августа делегация из Турции, включающая представителей минюста, минфина, МВД и МИД, проведет первую встречу с американскими коллегами в США.

    По информации газеты Sabah, делегация, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал, отправится в США в ночь со вторника на среду. Главной темой встречи станет сложившаяся напряженность в отношениях между Турцией и США.

    Напомним, турецкая делегация в течение двух дней отправится в Вашингтон для переговоров о санкциях, введенных против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке. 

    Во вторник в США сообщили, что Соединенные Штаты остаются надежным союзником для Турции, несмотря на напряженность в отношениях двух государств.

    Автор: Тимур Румянцев
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