Турция направит в США делегацию для урегулирования отношений

Анкара, 7 августа. В среду, 8 августа делегация из Турции, включающая представителей минюста, минфина, МВД и МИД, проведет первую встречу с американскими коллегами в США.

По информации газеты Sabah, делегация, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал, отправится в США в ночь со вторника на среду. Главной темой встречи станет сложившаяся напряженность в отношениях между Турцией и США.

Напомним, турецкая делегация в течение двух дней отправится в Вашингтон для переговоров о санкциях, введенных против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на американские санкции заморозкой счетов глав Минюста и МВД США Джеффа Сешнса и Райана Зинке.

Во вторник в США сообщили, что Соединенные Штаты остаются надежным союзником для Турции, несмотря на напряженность в отношениях двух государств.