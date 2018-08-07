Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы
Москва, 7 августа. Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья коллеги и депутата ГД Иосифа Кобзона. По его словам, состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Иосифа Кобзона выписали из больницы, певец вернулся домой, но остается под присмотром врачей. Лещенко опроверг эту информацию.
«Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильно тяжелое», — сказал Лещенко, его слова приводит РИА Новости.
Состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось 20 июля, его срочно госпитализировали в московскую больницу. Известно, что проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2005 года, когда врачи диагностировали онкологическое заболевание.
Депутат перенес несколько операций и прошел курс химиотерапии. Поклонники переживают за жизнь кумира советской эстрады.