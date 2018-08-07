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Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы
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    Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы

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    Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы

    Москва, 7 августа. Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья коллеги и депутата ГД Иосифа Кобзона. По его словам, состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое.

    Ранее ряд СМИ сообщили, что Иосифа Кобзона выписали из больницы​​​, певец вернулся домой, но остается под присмотром врачей. Лещенко опроверг эту информацию. 

    «Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильно тяжелое», — сказал Лещенко, его слова приводит РИА Новости.

    Состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось 20 июля, его срочно госпитализировали в московскую больницу. Известно, что проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2005 года, когда врачи диагностировали онкологическое заболевание. 

    Депутат перенес несколько операций и прошел курс химиотерапии. Поклонники переживают за жизнь кумира советской эстрады.

    Автор: Юлия Шелковенко
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