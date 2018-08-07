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Общество
Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке
Общество
Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке
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    Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке

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    Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке

    Москва, 7 августа. Пятерых боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) приговорил Центральный уголовный суд Ирака к смертной казни, передает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на сообщение представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

    По словам Биркадара, иракский суд рассмотрел дела пяти боевиков, которые обвинялись к принадлежности к террористической организации «Исламское государство». Представитель совета рассказал, что боевики участвовали в боях против сил безопасности в Найнаве и Анбаре.

    «Суд приговорил к смертной казни через повешение пятерых обвиняемых в соответствии со статьей 4/1 закона о борьбе с терроризмом», — заявил Биркадара.

    Ранее глава иракского правительства Хейдар аль-Абади распорядился немедленно казнить боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые ранее были приговорены к смерти.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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