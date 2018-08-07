В Госдуму внесли проект о запрете продажи жевательного и нюхательного табака

Москва, 7 августа. Законодательное собрание Ростовской области внесло на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона, согласно которому в стране предлагается запретить продажу нюхательного и жевательного табака. Об этом следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы обратили внимание Госдумы на вред данных видов табака, употребление которых может привести к возникновению раковых, сердечно-сосудистых и других тяжелых заболеваний. Законодательное собрание в своих доводах ссылается на результаты научных исследований.

Другим проектом также предлагается установить административную ответственность за оптовую и розничную торговлю нюхательным и жевательным табаком. Согласно документу, инициатива предполагает штраф для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 12 тысяч рублей, для юридических лиц — до 60 тысяч рублей.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев одобрил инициативу передать контроль за производством и оборотом табака министерству финансов России. В том числе была предложена на рассмотрение идея, согласно которой 25% от стоимости табачного акциза будут передаваться в бюджеты регионов страны.