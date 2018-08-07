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Logitech и Apple создали беспроводную зарядку-подставку для iPhone
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    Logitech и Apple создали беспроводную зарядку-подставку для iPhone

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    Logitech и Apple создали беспроводную зарядку-подставку для iPhone

    Вашингтон, 7 августа. Компания Logitech совместно с американской корпорацией Apple создали беспроводную зарядку-подставку для iPhone 8, 8 Plus и X.

    По словам разработчиков, у созданной ими зарядки Logitech Powered есть целый ряд преимуществ. В частности, пользователи смогут на ней расположить смартфон горизонтально и смотреть видео, а также разблокировать гаджет с помощью 3D-сканера лица Face ID, не снимая его с зарядки.

    Дело в том, что зарядка-подставка позволяет заряжать телефон в любом положении — и в горизонтальном, и в вертикальном. Однако девайс нельзя синхронизировать со смарт-часами Apple Watch и чехлом беспроводных наушников AirPods. Эту функции появятся у фирменной беспроводной зарядки AirPower, которая должна быть представлена миру в этом сентябре.

    Logitech и Apple создали беспроводную зарядку-подставку для iPhone

    Автор: Катерина Иванова
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