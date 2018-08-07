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Гигантская комета промчится в опасной близости от Земли
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    Гигантская комета промчится в опасной близости от Земли

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    Гигантская комета промчится в опасной близости от Земли

    Москва, 8 августа. Имеющая гигантские размеры зеленая комета PanSTARRS (C/2017 S3), получившая неофициальное название «Невероятный Халк», опасно сблизится с Землей 7 и 8 августа.

    Во вторник небесное тело достигнет ближайшей с голубой планетой точки и пройдет от нее на расстоянии всего в 112–113 км, сообщают астрономы. Комета имеет размеры, в два раза превышающие Юпитер. Ее обнаружили год назад.

    Облако космической пыли, которое пронесется вблизи Земли, может представлять опасность, вызывая электромагнитные колебания и угрожая жизненно важным процессам на планете.

    Лучшее время для обнаружения кометы в Северном полушарии, согласно данным астрономов — 7 и 8 августа, в Южном полушарии она будет заметна 15 августа, а на следующие сутки небесное тело направится к окраинам Солнечной системы, сообщает «АиФ».

    Автор: Катерина Михайлиди
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