Сирия, 7 августа. Курдские бойцы, отпускавшие террористов ИГ1 за выкуп, были задержаны в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики, базирующиеся к северу от Хамы, понесли большие потери под натиском САА. Красный Полумесяц доставил гумпомощь жителям городов Эль-Кунейтра и Нава, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли войскам САР уничтожить 16 террористов ИГИЛ1 и шесть единиц техники джихадистов на северо-востоке Эс-Сувейды.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сопровождали гумконвои сирийского Красного Полумесяца в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

Международная коалиция: арестовала нескольких курдских бойцов на востоке Дейр-эз-Зора, отпускавших террористов ИГ за денежное вознаграждение.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзными группировками понесла большие потери к северу от Хамы под натиском САА.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): потеряло ряд боевиков, участвовавших в планировании недавней атаки смертника в Эс-Сувейде.

Провинция Дейр-эз-Зор

Портал Euphrates Post сообщает, что за последние дни силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами арестовали сразу нескольких членов подконтрольных Сирийских демократических сил (SDF)**** в провинции Дейр-эз-Зор. Задержанные курдские радикалы помогали бежать пленным террористам «Исламского государства» за крупное денежное вознаграждение. К этой же практике бойцы SDF зачастую прибегали и в ходе операции по захвату территорий соседней Ракки. Более того, ранее было установлено, что в рамках расширения своих отрядов главари курдских вооруженных формирований вербовали бывших членов ИГИЛ в обмен на высокую должность в иерархии SDF.

Провинция Даръа

В освобожденный город Нава, расположенный к западу от Даръа, прибыл гуманитарный конвой сирийского Красного Полумесяца, сообщается на официальной странице организации в соцсети Twitter (@SYRedCrescent). В колонну вошли в общей сложности 24 грузовика. Среди прочего в город было доставлено большое количество муки. Отмечается, что гуманитарный груз будет распределен среди жителей тех населенных пунктов, которые в наибольшей степени пострадали от действий джихадистов. Удерживавшие Наву вооруженные бандформирования, в том числе из состава «Джебхат Фатх аш-Шам», сдались одними из последних в ходе операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ на западе провинции Даръа. Город был окончательно освобожден в середине прошлого месяца после долгих лет оккупации исламистов, продолжавшейся почти с самого начала сирийского конфликта.

Провинция Хама

Правительственные силы САР активизировали военные действия против союзников «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама в ответ на недавние обстрелы и попытки атак боевиков на этом направлении. Сирийское агентство SANA сообщает, что военнослужащие САА продолжают вести артподготовку по позициям джихадистов на южной окраине Аль-Латамины, а также начали артиллерийские обстрелы объектов исламистов рядом с соседним населенным пунктом Лахайя, находящимся к востоку от города. В результате были ликвидированы и ранены ряд террористов, уничтожено несколько складов с вооружением и боеприпасами «Тахрир аш-Шам» и союзных бандгрупп. Также огнем войск САР была разрушена значительная часть укреплений боевиков.

Провинция Эс-Сувейда

В ходе спецопераций САА против подпольных групп «Исламского государства», действующих в пустынной местности к северо-востоку от Эс-Сувейды, за последние два дня было уничтожено не меньше 16 членов ИГ и ликвидировано как минимум шесть единиц техники террористов. Эти данные предоставил информационный Twitter-канал (@SyriawatanNews). В настоящее время армейские подразделения войск САР, поддерживаемые российскими ВКС, активно продолжают противостояние остаткам террористической организации на этом направлении.

Оппозиционный канал в Twitter Qalaat Al Mudiq передает, что в Эс-Сувейде отряды, сформированные из местных мужчин, смогли захватить ряд террористов ИГ, причастных к планированию атаки смертника, которая произошла сегодня утром. Отмечается, что жители не стали передавать боевиков правительственным силам, а собственноручно расправились с ними, повесив их в одном из центральных районов административного центра.

Провинция Эль-Кунейтра

Наряду с жителями Даръа гумпомощь от сирийского Красного Полумесяца получило также население соседней провинции Эль-Кунейтра. По информации Twitter-канала гуманитарной организации (@SYRedCrescent), конвой, состоящий из 20 грузовиков, в сопровождении бойцов САА прибыл в пригороды административного центра региона Ас-Свайса и Сайда. В состав груза также вошли в основном продукты питания, и в частности — большое количество муки. Предполагается, что большая часть продовольственных наборов будет затем переправлена ближе к северной границе провинции, где еще несколько недель назад пролегала линия соприкосновения между боевиками и правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)