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МИД РФ надеется на выполнение договоренностей о мире в Южном Судане
Общество
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    МИД РФ надеется на выполнение договоренностей о мире в Южном Судане

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    МИД РФ надеется на выполнение договоренностей о мире в Южном Судане

    Москва, 7 августа. Москва приветствует подписание соглашения о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта в Южном Судане, которое было подписано в Хартуме 5 августа, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

    «В Москве приветствуют достигнутый прогресс в переговорном процессе по Южному Судану», — говорится в сообщении.

    В Москве выразили надежду, что продолжится конструктивный диалог между сторонами, а также будут неукоснительно выполняться имеющиеся договоренности. Российский МИД также высоко оценил посредническую роль президента Судана Омара Башира, который внес существенный вклад в обеспечении мира в Южном Судане.

    «Настойчивые дипломатические усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты, подтверждая делами провозглашенный Африканским союзом принцип «африканским проблемам — африканское решение», — добавили в МИД РФ.

    Ранее стороны конфликта в Южном Судане подписали мирный договор, который предусматривает разделение властей.

    Напомним, вооруженный конфликт между представителями народности динка и племени нуэр проходит в Южном Судане с 2013 года. Отделение страны от Судана произошло в 2011 году.  

    Автор: Дарья Смолина
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