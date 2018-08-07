МИД РФ надеется на выполнение договоренностей о мире в Южном Судане

Москва, 7 августа. Москва приветствует подписание соглашения о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта в Южном Судане, которое было подписано в Хартуме 5 августа, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«В Москве приветствуют достигнутый прогресс в переговорном процессе по Южному Судану», — говорится в сообщении.

В Москве выразили надежду, что продолжится конструктивный диалог между сторонами, а также будут неукоснительно выполняться имеющиеся договоренности. Российский МИД также высоко оценил посредническую роль президента Судана Омара Башира, который внес существенный вклад в обеспечении мира в Южном Судане.

«Настойчивые дипломатические усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты, подтверждая делами провозглашенный Африканским союзом принцип «африканским проблемам — африканское решение», — добавили в МИД РФ.

Ранее стороны конфликта в Южном Судане подписали мирный договор, который предусматривает разделение властей.

Напомним, вооруженный конфликт между представителями народности динка и племени нуэр проходит в Южном Судане с 2013 года. Отделение страны от Судана произошло в 2011 году.