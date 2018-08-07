Сирия: более 200 беженцев за вернулись из Ливана за один день

Дамаск, 7 августа. Свыше 200 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за минувшее воскресенье, 5 августа. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

«По уточненным данным, 5 августа 2018 года из Ливана в Сирию через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Эль-Дабусия» и «Эль-Кусайр» возвратились 207 (62 женщины и 106 детей) сирийских граждан», — говорится в сообщении ведомства​​​.

Всего за период с 18 июля из Ливана вернулись 5667 беженцев, большая часть из которых прошла через пункт пропуска «Земрани».

Напомним, с начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 миллионов беженцев. В связи с растущим потоком желающих вернуться на территорию сирийского государства создаются новые пункты пропуска.

Ранее стало известно, что в Дамаске сформирован межведомственный координационный штаб Сирии по вопросам возвращения беженцев в места их постоянного проживания. Его цель заключается в создании благоприятных условий для возвращения людей в свои дома, а также обеспечении достойных условий их жизни.