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Россиянка серьезно пострадала в Черногории, попав под катер в Адриатическом море
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    Россиянка серьезно пострадала в Черногории, попав под катер в Адриатическом море

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    Россиянка серьезно пострадала в Черногории, попав под катер в Адриатическом море

    Подгорица, 8 августа. Гражданка России получила серьезные травмы, попав под скоростной катер в Которском заливе Адриатического мора. Женщина была госпитализирована.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшая не обращалась за помощью к российским дипломатам.

    По данным местных СМИ, инциидент произошел в поселке Прчань. На 28-летнюю девушку наехал катер, которым управлял местный житель. Мужчина вытащил пострадавшую на берег и пытался оказать ей помощь. После этого россиянку доставили в больницу и прооперировали.

    Водитель катера задержан, полиция опрашивает свидетелей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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