Россиянка серьезно пострадала в Черногории, попав под катер в Адриатическом море

Подгорица, 8 августа. Гражданка России получила серьезные травмы, попав под скоростной катер в Которском заливе Адриатического мора. Женщина была госпитализирована.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшая не обращалась за помощью к российским дипломатам.

По данным местных СМИ, инциидент произошел в поселке Прчань. На 28-летнюю девушку наехал катер, которым управлял местный житель. Мужчина вытащил пострадавшую на берег и пытался оказать ей помощь. После этого россиянку доставили в больницу и прооперировали.

Водитель катера задержан, полиция опрашивает свидетелей.