Вильнюс, 7 августа. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на планы танцоров города Акмяне поехать в молодежный лагерь «Радуга» в Брянске. Он отметил, что сотрудничество с российскими городами прекращать не стоит, но подходить к этому вопросу стоит ответственно.

«Не думаю, что такое сотрудничество следует прекращать, однако необходимо усвоить, что, если едешь, надо оценить все, какие могут быть риски и принять определенную ответственность», — сказал он.

В то же время решение о партнерских визитах должно приниматься городскими властями, а не государственными органами. Литва должна защитить своих граждан от возможных рисков, добавил премьер.

Среди таких рисков он назвал вовлечение участников гуманитарных контактов против их воли в «неприемлемые мероприятия». В Литве на уровне министерств и парламента неоднократно звучали антироссийские заявления. Однако большинство жителей прибалтийской страны не верят в миф о «российской угрозе» и хотят наладить отношения с Москвой.