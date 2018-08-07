Меню
Политика
Премьер Литвы посоветовал собирающимся в РФ танцорам оценить риски
Общество
Пятерых боевиков ИГ приговорили к смертной казни в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Премьер Литвы посоветовал собирающимся в РФ танцорам оценить риски

    30

    Премьер Литвы посоветовал собирающимся в РФ танцорам оценить риски

    Вильнюс, 7 августа. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на планы танцоров города Акмяне поехать в молодежный лагерь «Радуга» в Брянске. Он отметил, что сотрудничество с российскими городами прекращать не стоит, но подходить к этому вопросу стоит ответственно. 

    «Не думаю, что такое сотрудничество следует прекращать, однако необходимо усвоить, что, если едешь, надо оценить все, какие могут быть риски и принять определенную ответственность», — сказал он.

    В то же время решение о партнерских визитах должно приниматься городскими властями, а не государственными органами. Литва должна защитить своих граждан от возможных рисков, добавил премьер.

    Среди таких рисков он назвал вовлечение участников гуманитарных контактов против их воли в «неприемлемые мероприятия». В Литве на уровне министерств и парламента неоднократно звучали антироссийские заявления. Однако большинство жителей прибалтийской страны не верят в миф о «российской угрозе» и хотят наладить отношения с Москвой. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.