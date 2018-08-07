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Верховный суд отклонил иск «Победы» об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы
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    Верховный суд отклонил иск «Победы» об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы

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    Верховный суд отклонил иск «Победы» об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы

    Москва, 7 августа. Иск авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), которая настаивала на отмене действующих правил перевозки ручной клади, был отклонен Верховным судом Российской Федерации. 

    «В удовлетворении иска авиакомпании «Победа» отказать», — огласил суд решение, передает ТАСС.

    15 мая авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск, потребовав признать недействующими новые правила провоза ручной клади в самолетах.

    Согласно нормам, пассажиру разрешено сверх пятикилограммовой нормы брать в салон цветы, дамскую сумочку, рюкзак и некоторые другие вещи.

    Ранее министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому лекарства, инвалидные коляски и детские люльки можно будет проносить на борт самолета без дополнительного взвешивания

    Автор: Тимур Румянцев
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