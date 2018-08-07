Верховный суд отклонил иск «Победы» об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы

Москва, 7 августа. Иск авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), которая настаивала на отмене действующих правил перевозки ручной клади, был отклонен Верховным судом Российской Федерации.

«В удовлетворении иска авиакомпании «Победа» отказать», — огласил суд решение, передает ТАСС.

15 мая авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск, потребовав признать недействующими новые правила провоза ручной клади в самолетах.

Согласно нормам, пассажиру разрешено сверх пятикилограммовой нормы брать в салон цветы, дамскую сумочку, рюкзак и некоторые другие вещи.

Ранее министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому лекарства, инвалидные коляски и детские люльки можно будет проносить на борт самолета без дополнительного взвешивания.