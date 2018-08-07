Заключенных в Житомире кормили зараженной курятиной

Киев, 7 августа. В двух колониях Житомирской области обнаружили сальмонеллу в курином мясе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как сообщили в ведомстве, в Житомирской исправительной колонии №4, а также в учреждении исполнения наказаний №8 в курином мясе обнаружена патогенная микрофлора. Всего зараженным оказалось 12 тонн замороженной курятины.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам нарушения санитарных норм. Виновным грозит тюремное заключение до трех лет лишения свободы.