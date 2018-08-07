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Заключенных в Житомире кормили зараженной курятиной
Общество
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    Заключенных в Житомире кормили зараженной курятиной

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    Заключенных в Житомире кормили зараженной курятиной

    Киев, 7 августа. В двух колониях Житомирской области обнаружили сальмонеллу в курином мясе. Об этом сообщает прокуратура региона.

    Как сообщили в ведомстве, в Житомирской исправительной колонии №4, а также в учреждении исполнения наказаний №8 в курином мясе обнаружена патогенная микрофлора. Всего зараженным оказалось 12 тонн замороженной курятины.

    Следователи возбудили уголовное дело по фактам нарушения санитарных норм. Виновным грозит тюремное заключение до трех лет лишения свободы.

    Автор: Денис Коробейников
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