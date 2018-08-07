Меню
Политика
МИД Британии просит ОЗХО сравнить вещества из Солсбери и Эймсбери
Общество
Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы
Следующая новость
Загрузка...

    МИД Британии просит ОЗХО сравнить вещества из Солсбери и Эймсбери

    52

    МИД Британии просит ОЗХО сравнить вещества из Солсбери и Эймсбери

    Лондон, 7 августа. Специалисты ОЗХО сравнят отравляющие вещества, которые были обнаружены в британских городах Эймсбери и Солсбери, заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

    Эксперты ОЗХО по приглашению Лодона прибудут в Британию на следующей неделе, где займутся расследованием инцидента в Эймсбери. Во внешнеполитическом ведомстве Англии отметили, что хотят знать, один ли тип отравляющего вещества был задействован в Эймсбери и Солсбери.

    «Мы пригласили экспертов, чтобы они подтвердили, то ли это вещество, которое применялось в Солсбери», — приводит слова дипломатического источника РИА Новости.

    МИД Британии просит ОЗХО сравнить вещества из Солсбери и Эймсбери

    В Лондоне убеждены, что в двух городах использовалось одно и тоже вещество — так называемый «Новичок». В Эймсбери под дейстие яда 4 июля попали два человека, один из которых скончался, а второй был выписан 20 июля.

    В Солсбери объектами «отравления» стали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств представить не смогла.

    В Москве обвинения отвергают, называя их голословными. Россия предлагала свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняла это предложение, отказав в предоставлении данных.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.