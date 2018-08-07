МИД Британии просит ОЗХО сравнить вещества из Солсбери и Эймсбери

Лондон, 7 августа. Специалисты ОЗХО сравнят отравляющие вещества, которые были обнаружены в британских городах Эймсбери и Солсбери, заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Эксперты ОЗХО по приглашению Лодона прибудут в Британию на следующей неделе, где займутся расследованием инцидента в Эймсбери. Во внешнеполитическом ведомстве Англии отметили, что хотят знать, один ли тип отравляющего вещества был задействован в Эймсбери и Солсбери.

«Мы пригласили экспертов, чтобы они подтвердили, то ли это вещество, которое применялось в Солсбери», — приводит слова дипломатического источника РИА Новости.

В Лондоне убеждены, что в двух городах использовалось одно и тоже вещество — так называемый «Новичок». В Эймсбери под дейстие яда 4 июля попали два человека, один из которых скончался, а второй был выписан 20 июля.

В Солсбери объектами «отравления» стали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств представить не смогла.

В Москве обвинения отвергают, называя их голословными. Россия предлагала свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняла это предложение, отказав в предоставлении данных.