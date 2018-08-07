Швейцария будет защищать свои интересы в условиях санкций США против Ирана

Женева, 7 августа. Санкции США против Ирана могут оказать негативное влияние на швейцарские компании, которые сотрудничают с Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

По его словам, власти Швейцарии сожалеют возобновлению ограничительных мер США в отношении Ирана, которые могут негативно повлиять на швейцарские компании. Правительство Швейцарии намерено защищать интересы швейцарской экономики и бизнеса, поэтому будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.

«Санкции США не применяются напрямую в Швейцарии. Однако недавнее возобновление санкций США может иметь последствие для швейцарских фирм, которые ведут бизнес с Ираном», — заявил Майенфиш.

Ранее стало известно, что США возобновили действие санкций в отношении Ирана, которые были заморожены после достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена выйти из ядерного соглашения с Ираном. При этом глава Белого дома отметил, что США не будут сотрудничать со странами, которые ведут бизнес с Ираном.