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Швейцария будет защищать свои интересы в условиях санкций США против Ирана
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    Швейцария будет защищать свои интересы в условиях санкций США против Ирана

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    Швейцария будет защищать свои интересы в условиях санкций США против Ирана

    Женева, 7 августа. Санкции США против Ирана могут оказать негативное влияние на швейцарские компании, которые сотрудничают с Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

    По его словам, власти Швейцарии сожалеют возобновлению ограничительных мер США в отношении Ирана, которые могут негативно повлиять на швейцарские компании. Правительство Швейцарии намерено защищать интересы швейцарской экономики и бизнеса, поэтому будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.

    «Санкции США не применяются напрямую в Швейцарии. Однако недавнее возобновление санкций США может иметь последствие для швейцарских фирм, которые ведут бизнес с Ираном», — заявил Майенфиш.

    Ранее стало известно, что США возобновили действие санкций в отношении Ирана, которые были заморожены после достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена выйти из ядерного соглашения с Ираном. При этом глава Белого дома отметил, что США не будут сотрудничать со странами, которые ведут бизнес с Ираном.

     

    Автор: Артем Никулин
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