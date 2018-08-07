Эксперт отреагировал на антироссийское заявление Грузии по поводу отделения Абхазии и Южной Осетии

В отделении от Грузии Южной Осетии и Абхазии якобы виновата Российская Федерация, с таким заявлением выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — заявил глава государства на встрече с министрами иностранных дел Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем соответственно и вице-премьером Украины Павлом Розенко.

По его мнению, Россия якобы «оккупировала» Грузию еще в 1991-1992 годах, когда «Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона».

Напомним, что в начале 1990-х годов Южная Осетия и Абхазия заявили о своем желании отделиться от Грузии. В результате это привело к кровопролитному и вооруженному конфликту, который развернулся на их территории. После этого республики де-факто стали независимыми от Тбилиси.

Стоит также напомнить, что независимая экспертная комиссия, созданная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств событий в Южной Осетии, пришла к выводу, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии.

Однобокая подача

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: если президент Грузии пытается спустя 10 лет снова как-то однобоко подавать события Пятидневной войны, то его необходимо направить к основному виновнику тех событий — к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Именно этот человек несет ответственность за ту военную провокацию, из-за которой Грузия лишилась не только своих территорий, но и уважения со стороны соседей.

«Михаил Саакашвили отдал приказ, и в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. Для улучшения экономической ситуации в Грузии можно посоветовать руководству страны не пытаться снова портить отношения с Москвой такими заявлениями, а начать дружить с ней. Чем быстрее Грузия начнет это делать, тем будет лучше для ее экономики. Никакие Литва, Польша и Латвия не заменят Грузии такого важного партнера как Россия», — рассказал Евгений Валяев.

В целом, заметил эксперт, слова президента Грузии Георгия Маргвелашвили по Абхазии и Южной Осетии не выглядит какими-то необычными. Это стандартная позиция руководителя государства, которое понесло территориальные потери. Если взять любую страну в мире, которая столкнулась с подобным сценарием, то нигде мы не найдем такого примера, чтобы президент страны спокойно размышлял о территориальных потерях.

«Косово и Сербия, Крым и Украина, Южная Осетия и Абхазия в Грузии, Нагорный Карабах и Азербайджан — все эти примеры являются электоральными. Население этих государств очень чутко реагирует на заявления политиков о возвращении территорий, которые ранее принадлежали их государству. От такой популярной электоральной темы еще долго не будут отказываться политики таких государств. России нужно относиться спокойно к таким заявлениям.

Тем более, что выступление президента Грузии прозвучало на встрече со странами, входящими в так называемую русофобскую группу европейских стран. Польша, Литва и Латвия — одни из наиболее активных стран Европы, которые продают свои антироссийские позиции более сильным мировым игрокам. Экономическая ситуация в Грузии весьма печальна, поэтому вполне вероятно, что руководство этой страны решило войти в когорту этих стран, чтобы получить какие-то плюсы. Но их не последует. Президент США Дональд Трамп больше занят торговой войной с Европой и соседями, его вряд ли заинтересует «антироссийская» Грузия», — пояснил Евгений Валяев.

Комментируя обвинения президента Грузии, что Россия якобы нарушила принципы международного права при конфликте августа 2008 года, эксперт подчеркнул, что Маргвелашвили и тут он не прав. По словам эксперта, принципы международного права весьма противоречивы. С одной стороны, существует право народа на самоопределение, а с другой стороны, принцип территориальной целостности. Определяя тот или иной принцип как базовый, разные страны мира обосновывают свои позиции по поддержке союзников при международных конфликтах.

«Не существует универсальных правил при решении территориальных споров, а также при возникновении новых государств и государственных образований, поэтому очень сложно проводить параллели между конкретными прецедентами. Косовский прецедент — это одна история, крымский — совсем другая, Южная Осетия и Абхазия имеют свои особенности.

Одни сценарии весьма субъективно международным сообществом признаются как «особый случай», а другие — «нарушением территориальной целостности». Тема территориальных споров — это большое раздолье для появления практики двойных стандартов в международных отношениях. Стоит признать, что главный принцип при решении территориальных споров в международном праве на сегодняшний день заключается в верховенстве национальных интересов конкретных государств», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, Россия, обосновывая свою позицию «правом народа на самоопределение», поддерживает Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, народные республики Донбасса, поддержала население Крыма, когда то захотело вернуться в состав России.

«Что касается самих республик, то они выбрали путь независимости задолго до военного конфликта 2008 года между Россией и Грузией. Абхазия провозгласила независимость в новой Конституции от 26 ноября 1994 года и согласно итогам референдума в Акте от 12 декабря 1999 года. Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В обоих случаях это происходило во время военных конфликтов с Грузией. История борьбы за независимость Абхазии и Южной Осетии не стартует с августа 2008 года. Эти республики добиваются своего статуса уже давно. И руководству Грузии нужно уважать в данном случае важнейший принцип международного права, который провозглашает право народа на самоопределение», — резюмировал Евгений Валяев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Коммерсанту», что причиной вооруженного конфликта в 2008 году стало «аморальное и преступное поведение» Михаила Саакашвили, который тогда был президентом Грузии.