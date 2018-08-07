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«Я не видел его без улыбки»: Норштейн рассказал, каким был мультипликатор Аркадий Шер
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    «Я не видел его без улыбки»: Норштейн рассказал, каким был мультипликатор Аркадий Шер

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    Юрий Норштейн

    Москва, 7 августа. Художник-мультипликатор Аркадий Шер смог добиться невероятных высот при том, что был самоучкой. Об этом рассказал во вторник его коллега Юрий Норштейн.

    «Это был необыкновенной доброты и веселья человек, я не видел его без улыбки. Я никогда не замечал на его лице выражения ожесточения, жестокости, неприятия кого-то. Это была такая движущая вселенная доброты. Сегодня такого на студии быть не может», — вспоминает он.

    По словам Норштейна, Шер и режиссер Владимир Попов, который был автором «Каникул в Простоквашино», сразу же нашли друг друга, образовав крайне эффективный творческий тандем, передает телеканал RT.

    Напомним, что во вторник стало известно об уходе из жизни Аркадия Шера. Художник, который приложил руку к созданию таких известных мультфильмов, как «Приключения Васи Куролесова», «Мы с Шерлоком Холмсом» и «Каникулы в Простоквашино», скончался на 85 году жизни.

    Автор: Антон Соколов
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