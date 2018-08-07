Более 750 украинцев заразились корью за минувшую неделю

Киев, 7 августа. За последнюю неделю на Украине заразились корью свыше 750 человек, а общее число заболевших с начала года превысило 28 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«За 31-ю неделю 2018 года корью заболели 755 человек — 319 взрослых и 436 детей», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, с начала года от осложнений скончались 13 человек, большая часть которых — дети.

Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о продолжающейся вспышке кори в странах Северной и Южной Америки. Специалисты ведомства рекомендовали путешественникам обратиться в медицинские учреждения и сделать прививку перед поездкой.