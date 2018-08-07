Меню
Украина
Более 750 украинцев заразились корью за минувшую неделю
Общество
Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы
Следующая новость
Загрузка...

    Более 750 украинцев заразились корью за минувшую неделю

    165

    Более 750 украинцев заразились корью за минувшую неделю

    Киев, 7 августа. За последнюю неделю на Украине заразились корью свыше 750 человек, а общее число заболевших с начала года превысило 28 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

    «За 31-ю неделю 2018 года корью заболели 755 человек — 319 взрослых и 436 детей», — сообщили в ведомстве.

    По данным министерства, с начала года от осложнений скончались 13 человек, большая часть которых — дети.

    Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

    Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о продолжающейся вспышке кори в странах Северной и Южной Америки. Специалисты ведомства рекомендовали путешественникам обратиться в медицинские учреждения и сделать прививку перед поездкой.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.