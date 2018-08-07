Американские санкции против Ирана начали работать еще в мае — Белый дом

Вашингтон, 7 августа. Американские санкции против Ирана начали работать еще до повторного официального вступления в силу ограничительных мер, считает советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон высказал мнение, что вступившие в силу с 7 августа американские санкции против Ирана начали оказывать воздействие еще в мае, когда президент США Дональд Трамп вышел из несовершенной ядерной сделки.

«Это потому, что компании по всему миру не хотели идти на риск потерять свой бизнес в США ради продолжения дел с Ираном», — объяснил политик в эфире телеканала Fox News.

Болтон также считает, что восстановление санкций против Ирана не испортило отношения Вашингтона с европейскими странами. Он подчеркнул, что «мы все преследуем одну и ту же цель: гарантировать, чтобы Иран не получил ядерное оружие со средствами его доставки».

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана. Американские санкции против Ирана вступили в силу в полночь с 6 на 7 августа. Напомним, что ограничительные меры против Тегерана были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.