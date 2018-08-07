Аналитик рассказал, сколько будет стоить новый IPhone X Plus

Вашингтон, 7 августа. Эксперт американской компании CS Insight Бен Вуд заявил, что новый смартфон от Apple должен превосходить по цене своего предшественника – iPhone X.

В комментарии для издания CNet Бен Вуд утверждает, что с развитием технологий комплектующие становятся только дороже. При этом спрос на продукцию американского IT-гиганта никак не привязан к росту цен. Так, в прошлом году цена на iPhone X начиналась от 1000 долларов.

И уже через месяц с момента старта продаж смартфон стал самым популярным на рынке. В связи с этим аналитик не исключил подорожания ценника IPhone X Plus до 1200 долларов. Это спровоцирует рост цен на линейки телефонов других брендов, к примеру, азиатских Samsung и Huawei.