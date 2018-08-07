Систему распознавания лиц впервые задействуют на Олимпийских играх в Японии

Токио, 7 августа. Систему распознавания лиц впервые задействуют на летних Олимпийских играх в Токио. Технология будет применена на всех объектах Игр для 300 тысяч владельцев пропусков, рассказал представитель пресс-службы компании-разработчика системы корпорации NEC Юити Номото.

Он отметил, что система должна будет идентифицировать фотографию на пропуске с человеком. Пропуски предназначены для спортсменов, персонала объектов Игр и волонтеров.

«Прежде всего, это позволит предотвратить случаи злоупотребления своим пропуском — например, передачи его другим лицам. Это позволит на порядок усилить меры по охране объектов, а также ускорить процесс прохождения на них персонала», — сказал Номото в интервью РИА Новости.

В системе будет задействован искусственный интеллект, а также комплекс идентификации личности NEC. Издание отмечает, что комплекс включает в себя распознавание человека по голосу, отпечаткам пальцев, радужке глаза, однако на Олимпийских играх будет использована только технология идентификации по фото.