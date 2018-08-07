Эксперты ОЗХО посетят британский Эймсбери на следующей неделе

Лондон, 7 августа. Эксперты «Организации по запрещению химического оружия» (ОЗХО) посетят британский город Эймсбери на следующей неделе. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел Великобритании.

По словам представителя МИД Соединенного Королевства, специалисты должны будут исследовать образцы вещества, которыми были отравлены двое британцев, передает РИА Новости.

Напомним, что 4 июля правоохранительные органы Великобритании сообщили о некоем инциденте в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом. В полиции полагают, что речь идет о веществе «Новичок», которым якобы отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в соседнем Солсбери.

Пострадавшая от отравления женщина Дон Стерджес скончалась 8 июля. Пострадавший Чарли Роули был выписан из больницы. Отметим, что возле Эймсбери и Солсбери располагается крупнейшая в Европе химическая лаборатория Портон Даун, однако британские следователи не рассматривает версию с возможной причастности предприятия к обоим инцидентам.