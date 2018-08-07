Южная Осетия призвала НАТО не допустить необдуманных действий со стороны Грузии

Москва, 7 августа. Власти Южной Осетии призвали НАТО не допустить повторения военной агрессии Грузии в отношении республики. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Осетии.

Напомним, 8 августа 2008 года Грузия нанесла массированный артиллерийский удар по территории Южной Осетии, после чего грузинские войска атаковали Цхинвал, уничтожив часть столицы Южной Осетии. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых являются гражданами РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.

«Есть все основания для опасений относительно возможности повторения агрессии со стороны Грузии, призываем страны альянса взвесить все последствия августа 2008 года», — говорится в заявлении.

МИД Южной Осетии также призвал НАТО принять во внимание непростую расстановку сил в регионе, а также не допустить непродуманных действий со стороны руководства Грузии.

Стоит отметить, что в результате агрессии Грузии против Южной Осетии погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие.