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Трампа могут лишить звезды на «Алее славы» в Голливуде
Общество
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    Трампа могут лишить звезды на «Алее славы» в Голливуде

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    Трампа могут лишить звезды на «Алее славы» в Голливуде

    Вашингтон, 7 августа. Власти Западного Голливуда призвали общественность убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы».

    По словам мэра города, входящего в агломерацию Лос-Анджелеса, Джона Дюрана, соответствующее решение было принято единогласно. Резолюция была предложена в связи с «вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны», передает издание Hollywood Reporter.

    Трампа могут лишить звезды на «Алее славы» в Голливуде

    Стоит отметить, что активисты уже пытались убрать звезду главы Белого дома и даже публиковали соответствующую петицию. Однако власти Лос-Анджелеса отказались пойти на такой шаг, объяснив свое решение тем, что никогда не станут убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции общественности.

    Звезда Трампа на одной из главных улиц Голливуда неоднократно подвергалась нападениям вандалов. В конце июля текущего года неизвестный киркой разбил ее вдребезги, а впоследствии у звезды появилась «российская военная охрана». Несколько переодетых в форму советских солдат мужчин с флагом России в руках встали на ее защиту.

    Автор: Екатерина Кухарева
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