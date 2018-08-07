Киев нашел российскую пропаганду в учебнике английского

Киев, 7 августа. Сборник биографий «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем» и учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги», изданные в России, запретили ввозить на Украину. Соответствующее решение принял Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в первой книге сотрудники ведомства выявили признаки пропаганды российских силовых структур. По информации Госкомтелерадио, «в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицированы другие исторические факты».

Напомним, в феврале Госкомтелерадио признало опасной для украинских читателей книгу-раскраску для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй», а 30 мая украинские власти запретили ввоз книг трех российских писателей.