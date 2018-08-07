«Ангелам тоже нужна забота людей»: в Петербурге отмывают Александрийский столп. ФАН-ТВ

Чиновники Санкт-Петербурга помыли Александровскую колонну. В прошлый раз чистоту на символе Петербурга наводили 15 лет назад, в 2003-м, когда проводились реставрационные работы

В Санкт-Петербурге чиновники помыли Александровскую колонну. Начали работы с Ангела, высота которого – более 4 метров.

«Мы готовились к этому достаточно долгое время, наблюдали, вели мониторинг за состоянием колонны. Учитывая агрессивную среду атмосферы города, возникла необходимость этот памятник тоже отреставрировать, это нормальные работы для музея», — рассказал заместитель генерального директора государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

С 2003 года, с момента окончания комплексных реставрационных работ, к городской святыне никто не поднимался. Константин Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, первым поднялся, с помощью пожарной лестницы, к фигуре Ангела, помыл его и рассказал о состоянии памятника.

«Как людям забота ангелов нужна, так и ангелам нужна забота людей. Ангел находится в хорошем состоянии. Змея, я думаю, специалисты посмотрят, придется его помыть более тщательно, потому что голуби больше облюбовали змея», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов.

После вице-губернатора на высоту поднялся Сергей Макаров, председатель КГИОП. Ему вручили в руки кисточку. После чиновник рассказал, что отмывать многолетнюю грязь оказалось непросто.

«Мыть сложно, потому что лучше бы у меня была не кисточка, а швабра с длинной ручкой. Там еще есть над чем поработать, все-таки голуби оставляют серьезные следы своей жизнедеятельности, а их надо отмывать», — поделился эмоциями председатель КГИОП Сергей Макаров.

В дальнейшем планируют осматривать состояние колонны с помощью квадрокоптера и мыть ее по мере необходимости.

«Будет продолжаться мониторинг, если мы увидим, что опять необходимо провести такие работы, мы их будем проводить. Надо будет провести через 2 года — проведем через 2 года, надо будет провести через 10 — проведем через 10», — рассказал заместитель генерального директора государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Произведут не только текущий уход, но и возьмут с поверхности пробы, обследуют, удалят загрязнения и покроют памятник воском.