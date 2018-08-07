Нурмагомедов с братом заставили американских бездомных отжиматься за деньги

Москва, 7 августа. Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице видеоролик с участием своего брата, который заставлял бездомных в США отжиматься.

Нурмагомедов опубликовал неоднозначный ролик в «сторис» на своей странице в Instagram, но спустя время удалил его. Однако видео все же сохранилось, его опубликовал The MMA Bible.

На видео видно, как брат Нурмагомедова Абубакар просит бездомного отжаться, а затем достает из кармана деньги и показывает жестами, чтобы тот отжался еще раз. Историю снимал сам Нурмагомедов, но никак не комментировал происходящее, за кадром раздавался лишь громкий смех. На следующем кадре показано, что отжимается уже другой прохожий. Остается неизвестным, заплатил ли Абубакар бездомным.

«Что вы думаете насчет этих видео, в которых двоюродный брат Хабиба просит бездомных отжиматься за деньги? Лично нам кажется, что это отвратительно и унизительно. Особенно если учитывать, что они смеются над героями видео», — говорится в сообщении в микроблоге.