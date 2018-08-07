«Лучше бы дороги отремонтировали»: идея переименовать площадь Льва Толстого возмутила киевлян

Киев, 7 августа. В Киеве предложили переименовать площадь Льва Толстого в честь диссидента Левка Лукьяненко. Жители города крайне негативно восприняли подобную инициативу.

Петиция о переименовании площади появилась в социальной сети Facebook. Ее автором выступило киевское братство архистратига божьего Михаила УАПЦ. Жители Киева возмутились и выступили резко против подобной инициативы.

«Требуйте лучше горячую воду дать», — отметил один из возмущенных горожан.

Другая девушка отметила, что можно переименовать любую другую площадь, но не трогать эту.

«Кроме переименования улиц и площадей других по приоритетности дел нет?» — написала она.

Еще одна горожанка предположила, что переименование задумывается для того, чтобы освоить бюджетные деньги, ведь подобная инициатива потребует серьезного вложения из городского бюджета.

«Переименование — это большие деньги. И это братство — скорее всего, просто прокладка между бюджетом и властью, заинтересованной в освоении этих денег», — написал девушка.

Отметим, что ранее украинские власти планировали переименовать площадь Льва Толстого в честь Евгения Чикаленко, однако 60% горожан не поддержали эту идею.

Переименование улиц и городов проходит на Украине с 2014 года. Всего власти переименовали 52 тысячи площадей и улиц.