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Украина
«Лучше бы дороги отремонтировали»: идея переименовать площадь Льва Толстого возмутила киевлян
Общество
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    «Лучше бы дороги отремонтировали»: идея переименовать площадь Льва Толстого возмутила киевлян

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    «Лучше бы дороги отремонтировали»: в Киеве возмутились переименованию площади Льва Толстова

    Киев, 7 августа. В Киеве предложили переименовать площадь Льва Толстого в честь диссидента Левка Лукьяненко. Жители города крайне негативно восприняли подобную инициативу.

    Петиция о переименовании площади появилась в социальной сети Facebook. Ее автором выступило киевское братство архистратига божьего Михаила УАПЦ. Жители Киева возмутились и выступили резко против подобной инициативы.

    «Лучше бы дороги отремонтировали»: в Киеве возмутились переименованию площади Льва Толстова

    «Требуйте лучше горячую воду дать», — отметил один из возмущенных горожан.

    «Лучше бы дороги отремонтировали»: в Киеве возмутились переименованию площади Льва Толстого

    Другая девушка отметила, что можно переименовать любую другую площадь, но не трогать эту.

    «Кроме переименования улиц и площадей других по приоритетности дел нет?» —  написала она.

    Еще одна горожанка предположила, что переименование задумывается для того, чтобы освоить бюджетные деньги, ведь подобная инициатива потребует серьезного вложения из городского бюджета.

    «Лучше бы дороги отремонтировали»: в Киеве возмутились переименованию площади Льва Толстого

     

    «Переименование — это большие деньги. И это братство — скорее всего, просто прокладка между бюджетом и властью, заинтересованной в освоении этих денег», — написал девушка.

    Отметим, что ранее украинские власти планировали переименовать площадь Льва Толстого в честь Евгения Чикаленко, однако 60% горожан не поддержали эту идею.

    Переименование улиц и городов проходит на Украине с 2014 года. Всего власти переименовали 52 тысячи площадей и улиц.

    Автор: Денис Коробейников
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