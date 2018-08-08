Сирия: САА нашла командные пункты ИГ в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 8 августа. В ходе прочесывания сирийской деревни Абидин (провинция Даръа) подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили командные пункты террористической организации«Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Кроме того, сирийским войскам удалось обнаружить штаб-квартиру так называемой религиозной полиции ИГ «Аль-Хизба».

В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое в древней деревне, недавно освобожденной от боевиков:

Отметим, что деревня Абидин расположена в непосредственной близости к Голанским высотам и границе с Иорданией. По обе стороны от нее — долины рек Ярмук и Рукад. Этот район находится примерно в 45 километрах от административного центра провинции Даръа.

В ходе военного конфликта в Сирии в деревню Абидин вошли боевики группировки «Джейш Халид Ибн Валид», присягнувшие на верность «Исламскому государству». Они убили множество местных жителей, в том числе главу местного муниципалитета Наджи Мустафу аль-Мустафу. В итоге жителям деревни пришлось спасаться бегством, в то время как боевики грабили и разрушали их дома.

Напомним, что провинция Даръа была полностью освобождена от боевиков в рамках военной операции «Базальт», которую проводила сирийская правительственная армия при поддержке союзников. В начале прошлой недели САА зачистила последний крупный оплот боевиков в деревне Аш-Шаджара, после чего освободила Абидин и Марийю. Именно эти победы обеспечили выход армии Дамаска к участку вдоль оккупированных Иорданией Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.