Диктатура демократов: интернет-акулы США устроили тотальную цензуру обличителю «глубинного государства»

Одновременное удаление на Youtube, Apple, Facebook и Spotify всех аккаунтов популярного в США интернет-канала Алекса Джонса InfoWars — событие, можно сказать, выходящее из ряда вон. Ведь эту акцию нельзя списать на какой-то отдельный инцидент между пользователем и провайдерами услуг.

Будь это так, конфликты между Джонсом и указанными выше платформами развивались бы каждый по своему собственному сценарию. Но нет. Налицо жесткая координация «редакционной политики» между разными и внешне не имеющими общего центра управления медиа-гигантами.

На самом деле, как следует из «прецедента Infowars», в ходе которого из всех соцсетей был одномоментно устранен неугодный источник информации, такой центр управления, в формализованном или даже неформализованном виде, существует. То есть за ширмой «свободы слова» в Америке и в целом на Западе стоит тотальная цензура таких гигантских масштабов, что разглядеть ее «лицом к лицу» практически невозможно.

Но тут эта сверхцензура вдруг предстала перед всем миром «весомо, грубо, зримо». Джорджу Оруэллу, с его «прекрасным новым миром», и не снилась реальность, в которой коммерческие компании решают, существовать общественной дискуссии или нет.

В результате, похоже, это безусловное поражение Алекса Джонса, который теперь лишен доступа к своей многомиллионной аудитории (надеюсь, параллельно банки не заблокировали его счета), является его величайшей победой. Потому что акция интернет-акул Youtube, Apple, Facebook и Spotify показала, что этот обличитель в своих программах сражался не с призраками и не с ветряными мельницами, что структура Deep State, «глубинного государства», диктующего всей Америке и всему миру свои «правила игры» — не выдумка и даже не гипербола, что все это — самая что ни на есть реальная реальность.

Это заказ со стороны Big Brother, наблюдающего за платформами, считает известный отечественный американист Александр Домрин. И это тот случай, когда представители всех этих платформ просто «не могли отказаться от предложения».

В данной связи возникает естественный и неизбежный вопрос: почему этим самым «глубинникам» внезапно понадобилась «демонстрация силы» именно в такой форме и именно в этот, а не какой-либо иной момент?

Конечно, Джонс — тот еще, мягко говоря, эксцентрик, и «поймать» его на неполиткорректном высказывании всегда было легче легкого. Но превращать при этом создателя и ведущего InfoWars в мученика этих самых информационных войн, в своего рода «икону» для всех американских противников глобализма — зачем?

На этот вопрос есть два принципиально разных по форме, но одинаковых по своей сути ответа.

Первый из них сводится к тому, что инцидент с Джонсом отражает стремление интернет-монополий в преддверии ноябрьских промежуточных выборов максимально «зачистить» подконтрольное им медиа-пространство США от всех «несогласных», установить в соцсетях единую «политическую повестку дня», отражающую интересы и цели противников президента Дональда Трампа, и тем самым по максимуму обеспечить демократам возможность взять политический реванш за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Второй ответ, напротив, подразумевает, что данная акция стала возможной только вследствие скрытого усиления позиций протрамповских сил внутри «медиа-империи» Deep State и является тщательно продуманной провокацией против последнего в духе «заставь дурака Богу молиться — он и лоб расшибет».

Согласитесь, то и другое с разных сторон выражает растущую неуверенность «глобалистов» в своих возможностях управлять американским обществом и в степени своего реального влияния на него. Такой резкий переход «от демократии к диктатуре», который продемонстрирован на примере Алекса Джонса, всегда является свидетельством глубочайшего кризиса той системы, в рамках которой он происходит. И может быть, в конечном счете, оправдан только в случае «экспорта кризиса» за пределы данной системы.

Исключений из этого правила не бывает, поскольку, по верному замечанию аналитика Руслана Карманова, «инфраструктура пленных не берет». Да и любая структура тоже, особенно под властью «диктатуры демократов».

Пока неясно, чем ответят на столь демонстративный демарш Deep State его противники внутри США и останется ли в стороне от ситуации Дональд Трамп, которого сверхактивно поддерживал Алекс Джонс. Но понятно, что ставки повышаются, степень агрессии «глобалистов», которые чувствуют себя «загнанными в угол», в Америке растет по экспоненте, и случай с InfoWars, несомненно, будет иметь свои продолжение, развитие и развязку.