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Общество
Кобзона перевели из больницы домой
Общество
Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы
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    Кобзона перевели из больницы домой

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    Кобзона перевели из больницы домой

    Москва, 7 августа. Известного российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который, как сообщали в СМИ, в конце июля впал в кому, привезли домой из больницы. Об этом рассказал певец Лев Лещенко, которому удалось поговорить с супругой артиста — Нинель Кобзон.

    «Я позавчера звонил Нелле, она сказала, что у него состояние стабильное, все нормально», — рассказал он.

    Согласно предварительным данным, в настоящее время Кобзон подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Он реагирует на внешние раздражители, но полностью в сознание пока не пришел, сообщает «Пятый канал». Семья певца утверждает, что его состояние тяжелое, но стабильное.

    Напомним, что Кобзон впал в кому в ночь на 28 июля. О коме сообщили СМИ, но родственники эту информацию опровергают. 

    Автор: Антон Соколов
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