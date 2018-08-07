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Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
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    Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами

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    Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами

    Москва, 7 августа. Украинский политолог Сергей Запорожский, отдыхающий в Турции, не смог поделить пляж с «русскими» женщинами и детьми. Возмущенный пост о «россиянках» он опубликовал на своей странице в Facebook.

    Повод высказаться о туристах из РФ известный своим резкими антироссийскими взглядами эксперт смог отыскать только под конец отдыха.

    «Думал о «русо туристо» написать будет нечего. Но можно сказать, что уже в дополнительное время мяч был забит», — говорится в посте Запорожского.

    «Жертвами» политолога стали две «россиянки» с детьми, которые, по его словам, пришли отдыхать якобы не на тот пляж и заняли сразу целых четыре лежака. Обыденную ситуацию Запорожский описал в красках. По его версии, работающие на пляже охранники сразу вычислили «нарушительниц» и попросили их покинуть территорию.

    Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами

    «Но «русские же не сдаются». Мамаши демонстративно пошли купаться с детками в море», — критически заметил Запорожский.

    Охранникам, по словам политолога, пришлось ждать целых 20 минут, только потом женщины с детьми ушли на платный пляж.

    Пост Запорожский сопроводил фотографиями отдыхающих женщин. При этом он так и не объяснил, как ему удалось установить гражданство туристок, а турецкие охранники, ожидавшие «нарушительниц» на берегу, в кадр не попали. В итоге поддержки среди подписчиков политолог в Сети не получил.

    «Не могу разглядеть, там одна в кокошнике что ли?» — задался вопросом один из пользователей.

    «Откуда информация, что они русские, из трусов паспорт был виден?» — поинтересовался другой.

    Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами

    «Зашли бабы. Увидели Сержа. Достали русские паспорта и демонстративно пошли купаться. Вопрос — тебе моря жалко или не все равно кто это? Может это белорусы?» — иронично предложили свою версию произошедшего в одном из комментариев.

    Украинец Запорожский не поделил турецкий пляж с русскими женщинами

    Другие подписчики Запорожского заметили, что нападки политолога на туристок с детьми отражают подход украинских политиков к проблемам страны: и эксперт на пляже, и власти в Киеве «смотрят не туда».

    «Да уж… Сережа отдых с пользой проводит, глубочайшее наблюдение. Ну, надо же! Женщины с детьми (возможно даже русского происхождения) искупались с детьми не на том пляже. А! Каково?! Вот поэтому и на Украине никогда порядка не наведут, все смотрят не туда: вот сегодня — на женские задницы, а не на себя…ущербных», — заключили в Сети.

    Автор: Василий Котов
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