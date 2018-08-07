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Жертвами жары в Испании стали еще три человека
Общество
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    Жертвами жары в Испании стали еще три человека

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    Жертвами жары в Испании стали еще три человека

    Мадрид, 7 августа. Девять человек погибли из-за жары в Испании. Ранее сообщалось о шести погибших, пишет Periódico Extremadura.

    По информации издания, в автономном сообществе Эстремадура скончались четыре человека. Ранее было известно только об одном погибшем жителе автономии — 81-летнем мужчине из Мьяхадаса. 

    6 августа стало известно о двух бездомных в Таррагоне, погибших из-за жаркой погоды. На прошлой неделе жертвами высокой температуры воздуха стали три человека.

    По информации синоптиков, жаркая погода установилась на Иберийском полуострове на прошлой неделе. Столбики термометра в некоторых регионах Испании поднялись выше 40 градусов.

    Автор: Регина Пак
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