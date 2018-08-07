«Натали Турс» могут исключить из реестра российских туроператоров

Москва, 7 августа. Компанию «Натали Турс» после 3 сентября могут исключить из Единого реестра туроператоров, если к этому моменту руководство не выполнит обязательства или не прекратит свою работу. Об этом заявил представитель ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин.

В России с 3 сентября вступят в силу поправки к закону о туристической деятельности. Согласно им Ростуризм может исключить из реестра туроператоров компании, которые не выполнили обязательства. Это касается и проблемного туроператора «Натали Турс», пишет РИА Новости.

По словам Дмитрия Горина, у компании есть еще месяц, чтобы выплатить компенсации клиентам, которые не смогли воспользоваться услугами. С 4 июля компания аннулировала все туры из-за нехватки средств на своевременные переводы средств поставщикам. В руководстве «Натали Турс» объяснили, что неправильно оценили денежные потоки, а также сослались на падение спроса на европейские туры.