На словах одно — на деле другое: несмотря на антироссийскую риторику, Польша наращивает импорт ресурсов из РФ

Одна из крупнейших польских газет «Речь Посполита» (Rzeczpospolita) недавно сообщила, что Польша покупает у России все больше угля, газа и нефти. Но почему это происходит? Давайте рассмотрим основные причины, предлагает колумнист польского издания Biznes Alert Войцех Якубик (Wojciech Jakóbik) в статье от 7 августа Why does Poland import more resources from Russia?(«Почему Польша импортирует все больше и больше ресурсов из России?»). Федеральное агентство новостей представляет перевод этой статьи.

Газ

Газета напоминает, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG увеличила закупки газа у «Газпрома» на 6,6%. Сама компания утверждает, что доля российского газа в импорте падает, так как Польша начала экспортировать СПГ из других стран.

В январе-июле 2018 года PGNiG импортировала примерно на 0,6 млрд кубометров СПГ больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Импорт газа из России в период с января по июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года только на 0,4 млрд. кубометров, это около 6%, говорят в компании.

Это означает, что PGNiG импортирует больше газа в целом, и импорт из России — одна из составляющих этого роста. Стоит отметить, что поляки не могут сократить импорт ниже минимального уровня из-за условия об обязательной оплате при отказе от продукции. То есть страна должна заплатить примерно за 80% объема всего контракта независимо от своих потребностей. Если ситуация и изменится, то не раньше 2022 года, когда действующий контракт утратит силу. При этом правительство допускает возможность подписания нового газового контракта с Россией, так как условия «Газпрома» по-прежнему остаются самыми привлекательными.

Нефть

Что касается нефти, то польская государственная компания Grupa Lotos уже подписала новый контракт с «Роснефтью», который удовлетворит до четверти спроса компании.

«Срок действия соглашения — до конца 2020 года, объем поставок в этот период составит от 6,4 до 12,6 млн тонн», — сообщили в «Роснефти».

И все это несмотря на то, что поляки стремятся к диверсификации источников поставок сырья. В первом квартале этого года 39% нефти Grupa Lotos поступало не из России, а из других стран.

В конце 2015 года крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen также продлила контракт с «Роснефтью», хотя до этого подписала фьючерсный контракт с Saudi Aramco. Полякам по-прежнему будет нужна нефть из России, но за счет диверсификации они надеются получить более выгодные условия.

Все дело в том, что для получения конкретных продуктов Польше необходима нефть именно российских сортов. Заменой теоретически могла бы стать иранская нефть, но на пути к ней маячит призрак новых санкций США, которые будут введены в ноябре этого года. Из-за этого Польша перестала вести с Ираном разговоры о долгосрочном контракте, хотя раньше в Варшаве были настроены более оптимистично на этот счет. С этой точки зрения решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном оказалось весьма неблагоприятным для Польши.

Уголь

«Речь Посполита» также пишет, что с января по май текущего года Польша уже импортировала 5,1 млн тонн российского угля, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года. Поляки заплатили за российский уголь миллиард злотых (около 17 млрд рублей). Газета Dziennik Gazeta Prawna также сообщает, что в этот импорт входили даже поставки с Донбасса, что вроде бы должно быть политические неприемлемым, учитывая позицию Польши по Украине.

Так что, несмотря на антироссийскую риторику, Польша увеличивает импорт дешевого российского сырья в связи с тем, что польский энергетический сектор не в состоянии найти лучшую альтернативу газу, нефти и углю из России.

Так что на словах одно, а на деле другое, отмечают наблюдатели.

Нынешний рост цен на уголь никак не ускорил реформу польской угольной промышленности, к которой призывали некоторые эксперты. Наоборот, изменения даже замедлились. Сейчас уголь должен дешеветь в связи с падением спроса на него в Китае, но польских компаний на рынке так и не видно. Показатели импорта угля из России для некоторых политиков являются еще одной предпосылкой для радикализации настроений в Силезии — главном источнике польского угля. Кому-то придется несладко на выборах в местные органы власти, предрекают аналитики.