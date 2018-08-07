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Эксперт объяснил, почему избирательная кампания на выборах мэра Москвы уникальна
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    Эксперт объяснил, почему избирательная кампания на выборах мэра Москвы уникальна

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    Эксперт объяснил, почему избирательная кампания на выборах мэра Москвы уникальна

    Москва, 7 августа. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что нынешняя избирательная программа на выборах мэра Москвы является уникальной. Он убежден, что она пройдет без традиционных скандалов.

    Выборы мэра в Москве запланированы на 9 сентября. Журавлев отметил, что предвыборная гонка только началась и проходит спокойно, впрочем, все акции черного пиара, как правило, применяют в середине или в конце кампании.

    «Но нынешняя кампания в столице уникальна», — заметил эксперт.

    Он пояснил, что скандалов и взаимных обвинений между участниками ждать не стоит. По мнению Журавлева, москвичи скорее отдадут предпочтение отличному хозяйственнику, а не политику. В данном случае, очевидно, что лидером является действующий мэр Сергей Собянин. 

    Но для других претендентов это не повод опускать руки или расслабляться: «серебро» даст каждому из них существенный политический вес. Но даже в битве за второе место Журавлев не видит поводов для использования того самого черного пиара.

    Сергей Собянин

    «Междоусобный слив компромата бизнесменом и строителем [участниками выборов мэра столицы] будет интересен лишь им двоим, москвичи внимания на такие скандалы не обратят, — приводит слова Журавлева «Экономика сегодня». — В той или иной мере этот заданный тон будет наблюдаться и в регионах, где схожа картина с политическим «весом» кандидатов».

    Напомним, кроме ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина, в выборах участвуют бывший глава скандальной «Су-155» Михаил Балакин, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев, бизнесмен Вадим Кумин, а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

    Автор: Катерина Иванова
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