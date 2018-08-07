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Политика
США заявили об «оживленных отношениях» с Турцией после введения санкций
Общество
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    США заявили об «оживленных отношениях» с Турцией после введения санкций

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    США заявили об «оживленных отношениях» с Турцией после введения санкций

    Анкара, 7 августа. Соединенные Штаты остаются надежным союзником для Турции, несмотря на напряженность в отношениях двух государств. Об этом говорится в заявлении посольства США в Анкаре.

    Американская дипломатическая миссия опубликовала соответствующее сообщение в социальной сети Twitter.

    «Несмотря на существующую напряженность, США продолжают оставаться для Турции надежным другом и союзником​​​. Наши страны сохраняют оживленные экономические отношения», — говорится в сообщении.

    США заявили об «оживленных отношениях» с Турцией после введения санкций

    Напомним, в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, которого обвинили в шпионаже и терроризме, Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Счета и активы Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, обещали заморозить.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введенные США ограничения не останутся без ответа.

    Автор: Екатерина Кухарева
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