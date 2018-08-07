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Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой
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    Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

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    Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

    Каир, 7 августа. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила «иностранное вмешательство» во внутреннюю политику независимого государства и заявила о поддержке Саудовской Аравии в конфликте с Канадой. Генеральный секретариат ЛАГ отметил, что подтверждает позицию саудитов.

    В панарабской организации также отметили, что конфликт между странами стал отражением негативной международной практики.

    «Некоторые государства слишком активно критикуют и дают указания другим государствам по вопросам, касающимся их внутренних дел», — говорится в заявлении.

    Напомним, ранее посольство Канады в Эр-Рияде заявило о необходимости «незамедлительно освободить» правозащитников, «не запятнавших себя насилием». Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отметило неприемлемость подобной формулировки для двусторонних отношений.

    Создатель портала «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раиф Бадави был арестован в 2012 году и осужден сроком на 10 лет за оскорбления ислама и киберпреступления. Его жена и трое детей проживают в Канаде.

    После заявлений канадских дипломатов Саудовская Аравия объявила о заморозке всех торговых активов и приостановила совместные образовательные программы с Канадой. Посол Саудовской Аравии в Оттаве был отозван, а канадский посол в Эр-Рияде был объявлен персоной нон-грата.

    Автор: Регина Пак
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