Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

Каир, 7 августа. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила «иностранное вмешательство» во внутреннюю политику независимого государства и заявила о поддержке Саудовской Аравии в конфликте с Канадой. Генеральный секретариат ЛАГ отметил, что подтверждает позицию саудитов.

В панарабской организации также отметили, что конфликт между странами стал отражением негативной международной практики.

«Некоторые государства слишком активно критикуют и дают указания другим государствам по вопросам, касающимся их внутренних дел», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее посольство Канады в Эр-Рияде заявило о необходимости «незамедлительно освободить» правозащитников, «не запятнавших себя насилием». Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отметило неприемлемость подобной формулировки для двусторонних отношений.

Создатель портала «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раиф Бадави был арестован в 2012 году и осужден сроком на 10 лет за оскорбления ислама и киберпреступления. Его жена и трое детей проживают в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов Саудовская Аравия объявила о заморозке всех торговых активов и приостановила совместные образовательные программы с Канадой. Посол Саудовской Аравии в Оттаве был отозван, а канадский посол в Эр-Рияде был объявлен персоной нон-грата.