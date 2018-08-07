Президент Финляндии планирует приехать в Сочи в августе

Москва, 7 августа. Финский лидер Саули Ниинисте планирует приехать в Сочи с визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Визит президента Финляндии должен будет пройти в Сочи 22 августа, добавил источник агентства.

В середине июля стало известно, что Ниинисте перенес плановую хирургическую операцию. Отмечалось, что восстановление финского лидера заняло неделю. Врачи разрешили ему выполнять повседневные дела, но попросили воздержаться от поездок и путешествий.

Напомним, Ниинисте принимал президентов России и США Владимира Путина и Донльда Трампа в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран в ходе российско-американского саммита обсуждали актуальные вопросы международной повестки.