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Президент Финляндии планирует приехать в Сочи в августе
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    Президент Финляндии планирует приехать в Сочи в августе

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    Президент Финляндии планирует приехать в Сочи в августе

    Москва, 7 августа. Финский лидер Саули Ниинисте планирует приехать в Сочи с визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

    Визит президента Финляндии должен будет пройти в Сочи 22 августа, добавил источник агентства.

    В середине июля стало известно, что Ниинисте перенес плановую хирургическую операцию. Отмечалось, что восстановление финского лидера заняло неделю. Врачи разрешили ему выполнять повседневные дела, но попросили воздержаться от поездок и путешествий.

    Напомним, Ниинисте принимал президентов России и США Владимира Путина и Донльда Трампа в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран в ходе российско-американского саммита обсуждали актуальные вопросы международной повестки. 

    Автор: Дарья Смолина
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