Потерявший сознание водитель BMW X6 протаранил 5 автомобилей в центре Кирова

Москва, 7 августа. В центре Кирова водитель за рулем BMW X6 во время движения потерял сознание, в результате чего иномарка протаранила пять других автомобилей.

Как стало известно, ДТП случилось у здания городской администрации​​​ на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского.

30-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его BMW X6 столкнулся с Toyota RAV4. От удара кроссовер отнесло на стоящий позади него Chevrolet Niva. В этот момент продолжавший движение BMW врезался во встречные автомобили Mitsubishi, Renault и «Лада Приора».

Ни один человек в результате случившегося не пострадал. Сам пострадавший очнулся в автомобиле скорой медицинской помощи и об аварии ничего не помнит, передает РИА Новости.

Напомним, неделю назад в Ростовской области произошло страшное ДТП: грузовик КамАЗ столкнулся с минивэном, из-за чего погибли шесть человек.