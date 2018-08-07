Сирия: террористы обстреляли западные окраины Алеппо, есть раненные

Дамаск, 7 августа. Боевики террористической группировки «Джебхат Тахрир Сурия» нанесли артиллерийский удар по окраинам Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, минувшей ночью боевики «Джебхат Тахрир Сурия» обстреляли район Аль-Захраа на западе Алеппо. В результате обстрела ранения получили четыре мирных жителя. Кроме того, обстрелом повреждены жилые дома и инфраструктура.

Источник предполагает, что террористы обстреляли Алеппо в ответ на удары Сирийской арабской армии (САА) по позициям боевиков на юго-западе провинции Алеппо, в результате которых были уничтожены двое высокопоставленных полевых командира террористов.